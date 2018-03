Aalbersberg: Rechercheurs zoeken over de hele wereld naar kopstukken Mocro Maffia

'Een zwaar incident met veel impact', hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg kon nog niet heel diep ingaan op de dodelijke schietpartij donderdagochtend in Noord. Daarbij werd de broer van een kroongetuige doodgeschoten. 'Het onderzoek naar de moord en de achtergronden is nog in volle gang.'

De broer van het slachtoffer Nabil Bakkali werd vrijdag gepresenteerd als kroongetuige. Hij wijst in zijn verklaring o.a. naar twee mannen, Ridouan Taghi en Said Razzouki, als opdrachtgevers van meerdere liquidaties in de onderwereld. Een verband tussen de twee gezochte criminelen met vandaag wil Aalbersberg formeel nog niet leggen maar: 'Dat zijn ook de vragen die bij ons leven', zei hij in AT5's Het Verhoor.

Zoeken houdt niet op Nederlandse grens

De twee verblijven mogelijk momenteel elders in de wereld maar kunnen er op rekenen dat alles in het werk is gezet om ze te vinden. 'Ik heb rechercheurs die over de wereld verspreid zoeken om dit soort verdachten te vinden. De zoektocht houdt niet op bij de Nederlandse grens.'

Nederland heeft goede afspraken met landen waar vaak gezocht wordt waardoor er meteen gehandeld kan worden. 'Er wordt heel veel samengewerkt. Dat zie je aan de resultaten, de aanhoudingen in Ierland en Chili recent. Er is een goed framework van afspraken over het uitleveren van verdachten. Marokko, Dubai, waar ook ter wereld.'

