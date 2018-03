Ajacied Matthijs de Ligt brengt een bezoekje aan Barcelona

Ajacied Matthijs de Ligt is momenteel in Barcelona. Hij is samen met zijn teamgenoot Justin op bezoek bij de familie Kluivert, zo is te zien op een Instagram-foto van vader Patrick. Die foto roept nu de nodige vragen op onder volgers.

Afgelopen weken werd De Ligt overgoten met complimenten. Hij speelde twee sterke wedstrijden voor het Nederlands elftal. Zo zagen ook veel buitenlandse media. het Spaanse El Mundo Deportivo noemde de wedstrijd van Oranje tegen Portugal een examen voor De Ligt. Want hoe zou de verdediger het doen tegen een van de beste voetballers ter wereld: Cristiano Ronaldo? Prima dus, want Oranje won met 0-3. Het 'examen' zou De Ligt hebben moeten afleggen voor FC Barcelona. Die club is volgens geruchten meer dan geïnteresseerd in de Ajacied.

'Barca moet jullie allemaal tekenen'

Bij de Instagram-foto heeft Patrick Kluivert geschreven: 'Lekker lunchen met de jongens'. Maar de comments daaronder gaan toch met name over iets anders. 'De Ligt naar Barcelona', schrijft iemand. 'Barca moet jullie allemaal tekenen', reageert een ander.

Onduidelijk is of het bezoek van De Ligt aan Barcelona meer is dan alleen een korte vakantie. Wel zeker is, is dat hij dit weekend weer naar huis moet. Zondag speelt Ajax uit tegen FC Groningen.

Having lunch with the boys #qualitytime Een bericht gedeeld door Patrick Kluivert (@patrickkluivert9) op 29 Mrt 2018 om 5:16 (PDT)