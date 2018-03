Tentoonstelling over 50 jaar Paradiso: 'Er gebeurde van alles'

Het is dé muziektempel van het land en morgen bestaat het 50 jaar: Paradiso. En daarom komt er vanaf morgen in het Amsterdam Museum een tentoonstelling over deze halve eeuw. Mede-oprichter van Paradiso, Willem de Ridder, is apetrots.

'Toen ik begon bij Paradiso kon iedereen gewoon op het toneel springen. En wist je niet wat er ging gebeuren, wij ook niet', zegt De Ridder. 'Binnen de kortste keren was het afgeladen en kwamen ze uit het hele land.'

Later groeide Paradiso uit tot de poptempel die het nu is, waar de grootste sterren speelden zoals Prince, Snoop Dogg en The Rolling Stones. De tentoonstelling bestaat uit allerlei foto's van dat soort optredens. Ook de foto's van fotograaf Roy Tee. 'Er gebeurde van alles in Paradiso. En dat ging de hele nacht door van 00.00 uur tot 6.30 uur ofzo. Eén groot feest.'

De tentoonstelling begint morgen en loopt tot 19 augustus. Straten van Amsterdam besteedde ook aandacht aan het vijftigjarig bestaan van Paradiso.