45 raadsleden vandaag geïnstalleerd: 'Toch een beetje zenuwachtig'

Genoeg werk aan de winkel voor de nieuwe raadsleden. Ze werden vanmiddag geïnstalleerd en moesten dus de eed of de belofte afleggen dat ze zich vier jaar lang voor de stad, en niets anders dan voor de stad, zullen gaan inzetten. Onder de 45 raadsleden 22 nieuwe mensen.

En dat gaat niet zonder de nodige zenuwen: 'Ik ben een beetje zenuwachtig. Nieuwe raad, nieuwe mensen. Maar ik ben ook enthousiast, we hebben er zin in', zegt Femke Roosma. Haar partij GroenLinks won flink tijdens de verkiezingen en er zijn dus flink wat nieuwe gezichten te zien. 22 in totaal, voor de gehele raad.

Daar zitten natuurlijk ook compleet nieuwe fracties bij, zoals DENK. 'We zijn heel blij, het is een prachtige dag', meent Mourad Taimounti, terwijl hij z'n twee mede-raadsleden voorstelt. 'Ik denk niet dat elke vergadering zo zal gaan, met al die bloemen. Maar we gaan er iets moois van maken. Ik heb er zin in'.