OM: 'Ondermijning van rechtsstaat als er link met kroongetuige is'

Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat er sprake is van ondermijning van de rechtstaat als er een link is tussen de moord van vanochtend in Noord en de verklaringen van de kroongetuige. Dat zegt Alexandra Oswald van het OM tegen AT5.

'Als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuige, dan is het nog erger. Dan zie ik het als ondermijning van de rechtsstaat', zegt Oswald. Vanochtend werd de broer van de kroongetuige in een grote liquidatiezaak, Reduan Bakkali doodgeschoten.

Het OM verklaarde eerder dat hij beperkt gebruik wilde maken van bescherming. 'Je kan dringend adviseren om er gebruik van te maken, maar je kan iemand niet dwingen. Iemand is altijd nog vrij om te staan en te gaan waar hij wil.'

Oswald zegt dat het OM nog steeds erg blij is met de kroongetuige. 'Zijn verklaringen zijn van groot belang omdat hij kan verklaren over een reeks liquidaties waardoor we in een negatieve geweldsspiraal terecht zijn gekomen. Ze werden steeds ernstiger en steeds meer openbaar. Dus we waren echt heel gelukkig met deze kroongetuige.'