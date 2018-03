Burgemeester sluit tabakszaak Nieuw-West na schietincident

Een pand aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West is op last van burgemeester Van Aartsen gesloten. Nabij de tabakszaak vond op 19 januari een schietincident plaats. Ook werd er illegaal gegokt.

Dat meldt de gemeente vandaag. In januari trok een man een pistool nabij de zaak. Volgens de gemeente gebeurde dat na een ruzie in het afgesloten gedeelte van de tabakszaak. Daar zou illegaal gegokt worden.

'De schietpartij en aanwezigheid van vuurwapens brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan', aldus de gemeente.