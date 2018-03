Oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen in theater met politie-ervaringen

Van de Telegraafrellen naar de opstanden in de Bijlmer. Oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen heeft ze allemaal mee mogen maken tijdens zijn 41 jaar bij de Amsterdamse politie. In zijn nieuwe theatershow 'Het Amsterdam van Joop van Riessen' vertelt hij over zijn persoonlijke ervaringen in het Amsterdamse korps.

Zo was Van Riessen aanwezig tijdens de Telegraafrellen in 1966. In een oude krant is een foto te zien van Van Riessen, die daar in '66 in lange, zwarte jas de orde bewaakte. 'Het is krankzinnig gewoon. Ik ben zo vermoeid thuis gekomen op die dagen, dat ik mijn arm niet meer omhoog kon krijgen. Zoveel hadden we geslagen. Dat kun je niet meer voorstellen gewoon.'

Regisseur van de voorstelling Christiaan Mooj vertelt: 'Het stuk vertelt over 41 jaar vakmanschap en leiderschap in de veranderende stad Amsterdam. Een keer vanuit de achterkant, niet vanuit de criminelen, maar vanuit de politie.'

Het Amsterdam van Joop van Riessen is 25 april te zien in Theater De Meervaart.