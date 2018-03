The Passion trekt 11.000 mensen: 'Het is echt een beleving'

Vanavond was de achtste editie van The Passion in Zuidoost. Het Bijbelverhaal van de lijdensweg van Jezus werd vertolkt door onder meer Tommie Christiaan, die Jezus speelde en de Amsterdamse Glennis Grace, die de rol van Maria op haar nam. 11.000 bezoekers kwamen er op het spektakel af.

De stoet met mensen die een lichtgevend kruis droegen begon bij de 'boom die alles zag'. Die boom staat op de plek waar in 1992 een Boeing zich in de torenflats Groeneveen en Klein-Kruitberg crashte. Bij de vliegramp werd tijdens The Passion nog uitgebreid stilgestaan.

'Ik vond Glennis Grace prachtig zingen. Dat heeft me wel gepakt', zegt een van de bezoekers na afloop tegen AT5. Aan het eind 'verscheen' Jezus op het dak van de Arena. 'Ik vond het moment net dat hij daarboven stond wel een momentje dat me gaat bijblijven ja. Een kippevel-momentje.'

Niet iedereen had het even makkelijk tijdens de uitvoering. 'Zwaar om te kijken, maar heerlijk en lekkere muziek ook gewoon. Op een gegeven moment kwam degene die de bloedvloeiende vrouw moest spelen bij ons in de buurt staan. En dan sta je al hutjemutje en dan sta je er al een paar uur. Ik ben er al vanaf kwart voor 3 dus ik heb er al een aardige dag opzitten.'

Tranen vloeiden er ook. 'Ik heb het kruis gedragen. Ik ben terug in de stad die ik vijf jaar geleden heb ontvlucht', snikt een toeschouwer. 'Ik heb in een kliniek Jezus leren kennen. En nu kom ik met een lichtgevend kruis terug in de stad waar ik kapot hard weg ben gegaan. Jezus bestaat!'

Dat The Passion nu in Zuidoost werd gehouden betekent ook veel voor veel toeschouwers. 'Zuidoost werd zoveel jaar gekenmerkt als achterstandswijk, maar nu een wijk die echt aan opklimmen is, waar mooie dingen gebeuren. Een wijk die aan het bruisen is, geweldig gewoon. En daar past dit verhaal gewoon heel goed bij.'