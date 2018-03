Geparkeerde auto´s uitgebrand in Diemen eb Osdorp

.Een Volkswagen Golf geparkeerd aan de Botterweg in Diemen is vannacht in vlammen op gegaan. Dat gebeurde even na drie uur.

Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al uit de motorkap van de auto met buitenlands kenteken. De brand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, de Volkswagen is volledig uitgebrand.

De auto is verder niet onderzocht op sporen, het is aan de eigenaar om het wrak zelf te laten afslepen.

Osdorp

Nog geen uur later moet ook een auto in Osdorp het ontgelden. De Audi, geparkeerd in de Cruuskerkstraat, is in brand gestoken en kon niet meer worden gered.

Auto's in Diemen en Osdorp in brand gestoken https://t.co/txzB9kXT6G pic.twitter.com/L6pmI0IMsU — AT5 (@AT5) March 30, 2018