Geruchten wethouderschap Femke Halsema de kop ingedrukt

Terwijl de vorming van een nieuwe coalitie zich nog echt in de eerste fase bevindt, wordt er in de wandelgangen druk gespeculeerd over namen en poppetjes.

Met GroenLinks als grootste partij zingt de naam van Femke Halsema uiteraard ook rond maar het lijkt er op dat het bij rondzingen zal blijven. Halsema wordt al langer genoemd als mogelijke burgemeester maar ze zou nu ook in verband worden gebracht met een positie als wethouder.

Volgens De Telegraaf wil fractieleider Rutger Groot Wassink graag een vrouwelijke wethouder en dus komt de naam van Halsema logischerwijs bovendrijven. Maar nummer twee Femke Roosma laat aan de krant het tegendeel weten. 'Ik kan verklappen dat Femke het niet wordt', zegt Roosma.