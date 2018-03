'Geen mooiere plek voor The Passion dan de Bijlmer'

.Euforie en trots overheerste onder de cast van The Passion gisteravond. 'De Bijlmer is een kloppend hart, het is zo'n mooi stadsdeel. Gaaf dat het zo in het zonnetje wordt gezet.'

'Het was supervet, zo lang naar toegeleefd! Episch! Het voelt als een once in a lifetime', vertelt Tommie 'Jezus' Christiaan die op een gegeven moment bovenop de Arena verscheen. 'Bizar! Het moment waar ik het meest gespannen voor was, ik moest heel snel naar boven. Hoopte dat de lift zou blijven werken. Blij dat het allemaal goed is gelopen.'

Voor Don 'Apostel' Ceder was de dag gisteren extra bijzonder, hij mocht 's middags voor het eerst plaatsnemen op het pluche van de Stopera. 'Het was druk maar zo gaaf. Geïnstalleerd worden in de raad en dan in The Passion mogen spelen voor tienduizenden mensen.'

'Zo mooi om je eigen stad als decor te hebben, extra mooi dat het hier in de Bijlmer gehouden', vertelt een stralende 'Judas' Jeangu Macrooy. 'Het thema is "Ik zie jou", en dan heb je 150 nationaliteiten ofzo die hier wonen. Mensen moeten naar elkaar omkijken en respect hebben voor elkaar. Geen betere plek dan hier om dat uit te dragen.'

