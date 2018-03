Bloemen voor deur van bedrijf doodgeschoten directeur op NDSM-werf

Bij het bedrijf waar gisteren de 41-jarige Reduan Bakkali werd doodgeschoten ligt een bosje bloemen voor de deur. Bakkali was directeur van het bedrijf op de NDSM-werf.

Gisterochtend werd hij binnen in het pand neergeschoten, volgens een werknemer van het bedrijf gebeurde dat tijdens een sollicitatiegesprek. 'Het was namelijk zo dat er een sollicitant zou solliciteren vandaag. Hij ging met hem naar boven en toen waren er schoten gehoord. Ik kwam ook naar buiten en we waren allemaal in shock geraakt van wat er gebeurde', verklaarde de werknemer gisteren aan AT5.

Reduan was de oudere broer van Nabil Bakkali, een kroongetuige in het proces tegen een aantal kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) de naam van haar kroongetuige bekend. Toen al zouden er dreigementen richting de familie van Nabil Bakkali geuit zijn.

Het OM liet gisteren weten dat Reduan maar beperkt gebruikmaakte van de door justitie aangeboden beveiliging.