VVD niet boos om oppositierol: 'Wij herkennen ons niet in kneiterlinks'

Dat GroenLinks liever een college vormt met D66 dan de VVD is voor sommigen een verrassing. Maar alle betrokkenen kunnen er prima mee leven.

Als het aan GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink ligt, bestuurt hij de komende vier jaar met D66, PvdA en SP. Dat betekent dat de VVD na acht jaar weer uit het college verdwijnt. Hoewel Van der Burg in de campagne zich opstelde als bestuurder die bereid is tot compromissen, lijkt hij het niet heel erg te vinden.

'GroenLinks gaf aan stevig linksaf te willen en daar past D66 eerder bij. Zoals eerder gezegd herkent de VVD zich niet in kneiterlinks', zegt hij tegen De Telegraaf. 'Voor ons geldt: of we nu in de oppositie of coalitie zitten, we blijven ons inzetten voor een schone, veilige stad.'

Oud zeer

Ook de fractievoorzitters die wél uitgekozen zijn om te onderhandelen lijken tevreden met de keuze van GroenLinks, ook al hadden de SP en PvdA in het (recente) verleden zo hun akkefietjes met D66. Volgens SP-leider Laurens Ivens is het oud zeer inmiddels uitgesproken. 'Ik heb met deze partijen meer gemeen dan met die in het vorige college', zegt hij tegen Het Parool.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig ziet de linkse formatie ook wel zitten. 'GroenLinks, PvdA en SP zijn progressieve partijen met wie wij veel delen. En ik ben de politiek ingegaan om idealen te verwezenlijken', zegt hij eveneens in Het Parool.

Wij zijn blij met de uitnodiging! Wij willen graag deelnemen aan een progressieve coalitie van GrL, D66, PvdA en SP om Amsterdam socialer, duurzamer en inclusiever te maken. @RutgerGW @RvDantzig @LaurensIvens https://t.co/pGE17jYKyE — Marjolein Moorman (@MarjoleinMoor) March 30, 2018

In de krant staat ook een reactie van Marjolein Moorman. Na vier jaar van afwezigheid komt de PvdA gewoon weer in het college. 'We willen heel graag een progressieve coalitie mogelijk maken, dus wij doen graag mee. Programmatisch moet dit lukken', aldus Moorman.