Reformatorisch Dagblad wil advertentie met 'verliefde mensen' overwegen

Een flyer met een groot rood kruis door de hoofden van twee zoenende mannen, dat is wat lezers van Het Reformatorisch Dagblad (RD) onlangs bij hun krant ontvingen. De flyer was een protest tegen een billboardreclame van een kledingmerk, waarop twee zoenende mannen te zien zijn. Amsterdammer Jasper Klapwijk begon een tegenactie.

Hij zamelde geld in om een zoenposter in het RD te plaatsen. De poster is onderdeel van de Celebrate Love'-campagne voor vrije partnerkeuze. In een interview met Radio 1 zegt de hoofdredacteur van het RD, Steef de Bruijn, dat hij niet uitsluit dat de krant de poster zal plaatsen.

'Verliefd aankijken'

'Het is best denkbaar dat één van de posters goedgekeurd wordt. Als het gaat om twee mensen die elkaar verliefd aankijken op een bepaalde manier, dan zou dat moeten kunnen.' Daarnaast krijgt Klapwijk de mogelijkheid om een artikel te schrijven op de opiniepagina van de krant. De Bruijn gaf in het interview aan 'het gesprek' belangrijk te vinden.

Een crowdfundactie voor de poster in het RD leverde enkele duizenden euro's op. Geld dat over is na de publicatie, gaat naar Femmes 4 Freedom de organisatie die achter de Celebrate Love-campagne zit.