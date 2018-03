Collega's en vrienden Reduan verslagen: 'Niemand wordt ontzien in dit soort zaken'

De schok na de dood van Reduan Bakkali is een dag later nog altijd enorm. Het ongeloof over hoe hij aan zijn einde is gekomen is groot: 'Het heeft mij en iedereen die Red kende, enorm geraakt. Niemand wordt nog ontzien in dit soort zaken.'

Reduan Bakkali trapte tot zijn vertrek naar Amsterdam-Noord drie jaar geleden wekelijks een balletje bij de Utrechtse voetbalclub SV Domstad-Majella. 'Hij had zijn eigen bedrijf. Het was een sociale jongen, voetbalde mee en dan wordt hij toch op deze manier getroffen. Hij kon ook echt genieten van Nederlandse muziek.', vertelt een teamgenoot anoniem. 'Hij was echt onze Hollandse Marokkaan.'

Lees ook: Schutter liquidatie Reduan Bakkali gefilmd, beelden mogelijk snel vrijgegeven

'Onze stagebaas is door zijn hoofd geschoten'

Dat Reduans broer verwikkeld was in de onderwereld, wist niemand. 'We hebben het nooit over zijn familie gehad, we wisten niet zoveel van zijn privéleven. Hij praatte er nooit over.'

Bij het bedrijf waar het gisteren allemaal gebeurde, kwam een oud-stagiair en werknemer vanmiddag nog even zijn moment pakken. Ook hij wil liever niet in beeld zijn verhaal doen. 'Ik kreeg het bericht van de jongen die me hier aan de stageplaats heeft geholpen. Die zei: "Moet je eens kijken, onze oud-stagebaas is door zijn hoofd geschoten." Dat was wel even een klap.'

Lees ook: Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

Reduan kon streng zijn maar op een goede manier

Broertje Nabil, die vorige week werd opgevoerd als kroongetuige in een grote liquidatiezaak, kwam ook weleens op de zaak. 'Een apart figuur, hij

liep altijd een beetje stoer te doen. Hij hielp weleens op de zaak, ze hadden een goede band. Wel een beetje bazig ook.'

Hij bewaart vooral goede herinneringen aan Knibbe, het bedrijf van Bakkali. 'Het is het begin geweest van mijn loopbaan. Ik ging mee met hem op zaken, we aten vaak wat. Ik heb een hele hoop geleerd, Reduan was een goede man. Een hardwerkende man, hij kon heel streng zijn maar wel op een goede manier.'