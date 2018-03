Rutger Groot Wassink: 'We hebben lang nagedacht over de VVD'

GroenLinks gaat onderhandelen met D66, PvdA en SP. Maar voor het over de inhoud en de financiën gaat, wil Rutger Groot Wassink eerst de cultuur van wantrouwen doorbreken die het vorige college plaagde.

Vandaag maakte Groot Wassink bekend dat hij met D66, PvdA en SP het nieuwe stadsbestuur wil vormen. 'Wij hebben als GroenLinks-fractie goed nagedacht wat de belangrijkste uitdagingen in de stad zijn', zegt hij. Het nieuwe college moet ook 'collegiaal' zijn. En wat Groot Wassink betreft is dit dan de beste combinatie.

Toch betekent de combinatie met D66, PvdA en SP dat er drie partijen meedoen die fors verlies leden tijdens de verkiezingen. 'Ik denk dat het college beoordeeld moet worden op daden. Ik vind het ook een beetje gek dat een stem op partij die verloren heeft minder zwaar zou wegen dan een stem op een partij die gewonnen heeft.'

Lang nagedacht over VVD

De VVD was ook nog in de race om deel te nemen aan het nieuwe college en die partij behield haar zes zetels. 'Wij hebben er lang over nagedacht, hoor. Het is ook geen anti-VVD keuze. Maar D66 staat toch op een heleboel standpunten dichterbij GroenLinks. Als het gaat om verduurzaming, maar ook een punt als - en dat is een belangrijke voor GroenLinks - opvang voor ongedocumenteerden.'

Ook de Partij voor de Dieren mag niet meedoen, terwijl die partij verdriedubbelde. Groot Wassink voelt zich verwant met die partij als het gaat om duurzaamheid, maar durft het op andere thema's zoals ongelijkheid en democratisering niet aan met de Partij voor de Dieren. Bovendien droeg de dierenpartij al tijdens de informatie breekpunten aan, zo moest er een verbod op levende kreeften op de markt komen. 'Daar wil ik nog steeds best over nadenken', zegt Groot Wassink.

Hij snapt het als de Partij voor de Dieren pissig is met de keuze van GroenLinks. 'Ja, dat mag. Als dit het college wordt, dan hoop ik dat zij ons stevig zullen controleren en inspireren voor een groene koers.'

Cultuur doorbreken

Het is geen geheim dat het tussen de vorige coalitiepartners (D66, VVD en SP) niet echt lekker liep. Er werd hardop geklaagd over gebrek aan vertrouwen en collegialiteit. Groot Wassink noemt de vorige coalitie 'een verstandshuwelijk, een uitruilcoalitie' en wil die cultuur doorbreken. 'Ik heb met D66 gepraat over hoe we dit kunnen veranderen. Hoe zorgen we dat we dit anders gaan doen?'

De plooien zijn nog niet helemaal gladgestreken, zegt Groot Wassink. Toch heeft hij het vertrouwen dat deze partijen het samen kunnen doen. 'Volgende week gaan we praten over hoe we de onderhandelingen vorm gaan geven. Hoe we die cultuur kunnen aanpassen. Het gaat niet gelijk over maatregelen, niet gelijk over geld. Eerst gaan we kijken hoe wet het gaan doen.'

Hij hoopt dat de onderhandelingen half mei zo goed als rond zijn. 'Ik denk ook dat het nodig is en dat het goed is. De wereld wacht niet. Amsterdam wacht niet', aldus Groot Wassink.