Partij voor de Dieren teleurgesteld: 'GroenLinks kiest voor rood en niet voor groen'

Van één naar drie zetels in de raad: de Partij voor de Dieren (PvdD) is een van de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen te noemen. Toch lijkt de partij een plekje in het college mis te lopen.

De grootste partij, GroenLinks, heeft het voortouw gekregen bij de formatie van een nieuw stadsbestuur. Vandaag maakte fractievoorzitter Groot Wassink bekend dat de partij een coalitieakkoord wil sluiten met D66, de PvdA en de SP. Met name die laatste partij vindt Van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, een opmerkelijke keus. De SP werd gehalveerd en ging van zes naar drie zetels, evenveel als de PvdD.

'Duurzamer en diervriendelijker'

'GroenLinks kiest voor rood en niet voor groen', zegt Van Lammeren in een reactie aan AT5. 'De Partij voor de Dieren moet vanuit de oppositie heel hard gaan werken om de stad duurzamer en diervriendelijker te krijgen.'

Ook de VVD van fractievoorzitter Eric van der Burg reageerde vandaag op haar aanstaande rol vanuit de oppositiebanken. 'Zoals eerder gezegd herkent de VVD zich niet in kneiterlinks'.