'Familielid kroongetuige Nabil B. door politie weggehaald uit Den Haag'

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zwaarbewapende agenten een gezin uit een woning in Den Haag gehaald. Het zou gaan om familieleden of een familielid van kroongetuige Nabil B. De broer van deze kroongetuige, Reduan, werd donderdagochtend geliquideerd op de NDSM-Werf.

Volgens Omroep West gaat het om Khalid, een topman bij KPMG. Een woordvoerder van de Haagse politie wil tegen AT5 niet bevestigen dat het om een familielid van de kroongetuige gaat. Wel dat het gaat om een lopend onderzoek. Volgens de regionale omroep is het niet bekend waar het familielid is ondergebracht.

Lees ook: Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

De broer van Nabil B., Reduan, werd gisteren op zijn werk doodgeschoten. Dit was een week nadat naar buiten kwam dat B. is overgestapt als kroongetuige in een groot liquidatieproces.

Lees ook: Politie: 'Vluchtauto liquidatie Reduan reed rond in Het Gooi'

De actie afgelopen nacht was bij een woning aan de Frankenslag in het Haagse Statenkwartier.