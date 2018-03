Politie: 'Vluchtauto liquidatie Reduan reed rond in Het Gooi'

De vluchtauto die donderdagochtend werd achtergelaten na de liquidatie van Reduan Bakkali heeft eerder vermoedelijk in Het Gooi rondgereden. De politie zoekt nu mensen die de auto eerder hebben zien rijden.

Het gaat om een zwarte Seat Leon met het vervalste kenteken 45-XX-SX. Dat is een bestaand kenteken uit de regio Rotterdam. Maar de eigenaar van het kenteken heeft niets met de moord te maken. Wel zou de auto dus hebben rondgereden of geparkeerd hebben gestaan in Het Gooi.

Lees ook: Schutter liquidatie Reduan Bakkali gefilmd, beelden mogelijk snel vrijgegeven

De auto zelf werd eind januari gestolen in Nieuwegein. Daarna zijn de nummerplaten verwisseld. Mensen die de auto daarna nog hebben gespot wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Lees ook: Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

Verder meldt de politie dat er camerabeelden in beslag zijn genomen. Maar de beelden zelf of informatie hierover wordt op dit moment nog niet vrijgegeven.