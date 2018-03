Ramautarsing blikt terug: 'Uitspraken Whatsappgroep strategisch gezien niet verstandig'

Zonder zijn discutabele uitspraken over ras, iq en homorechten, was Yernaz Ramautarsing nu gemeenteraadslid geweest. Drie weken voor de verkiezingen deed hij afstand van zijn plek als nummer 2 op de lijst van Forum voor Democratie (FvD). AT5 had een interview met de voormalig-FvD'er.

'Ik heb er mentaal al afstand van genomen. Het was niet meteen in één dag. Ik bedoel, alles leek gewoon te kloppen in principe. Er was een goede vibe in de campagne met Annabel en in principe was het prima geweest.'

De uitspraak die Ramautarsing deed over dat homorechten het gemiddelde iq van een land omlaag haalt, lijkt hij nog steeds achter te staan. 'Het is bijna hilarisch dat dit tegenwoordig kritiek oplevert. Als ik écht iets hatelijks had gezegd zou ik nog wel begrip kunnen hebben ervoor. Maar dat is gewoon niet zo.'

Kort nadat bekend wordt dat hij die uitspraken had gedaan, nam hij afscheid van de partij. 'Ik moest niet weg. Maar ik dacht dat dit te zwaar zou worden voor de campagne.' Het was volgens hem zijn eigen keus om uit de partij te stappen. 'Dit was al de tweede keer. En ze zullen vast weer een oude tweet van mij vinden waarin ik iets over Obama heb gezegd drie jaar geleden. En vervolgens moet Baudet dat dan weer verdedigen.'

Achteraf gezien had de voormalig aspirant-politicus het toch anders aan willen pakken, geeft hij toe. 'Ik vind het faire kritiek. Als jij wilt zeggen: aspirant-politici mogen niet in Whatsappgroepen, want het zou kunnen dat er een zin van je uit context wordt gebruikt. Oke, maar dat maakt wel het leven wat minder leuk. Strategisch gezien was het niet verstandig. Als ik had geweten wat voor gevolgen dit had, had ik nooit in die appgroep gezeten.'

Ramautarsing sluit niet uit dat hij ooit nog eens terugkeert in de politiek. 'Die kans is er zeker, ik ben pas 30. Dus het zou raar zijn om nu te zeggen dat ik dat niet zou kunnen.'