Postbode Brenny zoekt verloren trouwring: 'Het is een herinnering aan mijn overleden vrouw'

De 51-jarige postbode Brenny Walker zoekt haar trouwring, die ze anderhalve week geleden verloor tijdens haar ronde in de Pijp. Hij zou ergens op de Ceintuurbaan kunnen liggen of het stuk tussen het Sarphatipark en de Amstelbrug.

Op die plek deed Brenny anderhalve week geleden haar ronde. Toen ze al klaar was met werken realiseerde ze ineens dat de ring niet meer om haar vinger zat. 'Het was die dag heel koud, en dan slinken je vingers. Bovendien was ik heel erg afgevallen', zegt Brenny aan de telefoon. 'Maar één van de brievenbussen op de Ceintuurbaan is heel stroef. Ik denk daar achter is blijven haken'.

Dat haar wederhelft is overleden, maakt het voor Brenny nóg belangrijker om de ring terug te vinden. 'Het staat voor zo veel herinneringen', zegt Brenny, die meer dan 15 jaar samen was met haar vrouw. Ze heeft een poster in de buurt opgehangen. Een foto daarvan is beland op twitter, en ze hoopt dat een eerlijke vinder de ring terug kan bezorgen.

De ring heeft drie kleuren: roodgoud, geelgoud en witgoud. 'Verder is hij vrij simpel. Als iemand hem vindt: please breng hem terug!'

Heeft iemand de ring van deze arme postbode gevonden? ? pic.twitter.com/tYQKts2t0z — Rachid Bouazzaoui (@rachidb) March 29, 2018