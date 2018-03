Dierenbeul strooit met gebakken sponzen in Westerpark

Honden en katten in de stad lopen ernstige risico's door gebakken sponzen. Die zijn op verschillende plekken gevonden, onder andere in het Westerpark. De politie waarschuwt dan ook dat mensen goed op moeten letten.

Een gebakken spons werd onlangs gevonden langs het water bij de Van Reigersbergenstraat in West. Eerder deze week had een oplettende hondeneigenaar ook al spons in de bek van haar hond gevonden in het Westerpark. Spons is zeer gevaarijk en kan zelfs in kleine hoeveelheden al dodelijk zijn voor de dieren.

Hondeneigenaren maken zich zorgen. 'Het is een zeer kwalijke zaak. Je kan je voorstellen dat zo'n hond een soort familielid is. En dan gaat hij dood omdat iemand een sponsje heeft gegeven. Dat moet niet kunnen', zegt een van de hondenbezitters. 'Als ik de politie was en zo iemand te pakken krijg: twee weken lang hondenpoep oprapen hier. En anders geef maar aan mij voor een halfuurtje, dan reken ik zelf met hem af.'

Totdat de dader gepakt is, is het dus extra opletten met je trouwe viervoeter.