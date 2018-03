Verdachte in liquidatiezaak El Ajjoudi weer vrij

De 27-jarige verdachte die woensdag werd opgepakt in de zaak van de moord op Anass el Ajjoudi is vrijdag weer vrijgelaten. Hij werd verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan de Cornelis Springerstraat in januari.

Volgens de politie had de recherche wel gegronde redenen om de man aan te houden, zo meldt de politie in een persbericht. Ondanks dat kan zijn betrokkenheid niet worden aangetoond. Er bestaat geen vermoeden dat de man de schutter was.

Afgelopen dinsdag werden er in Opsporing Verzocht beelden getoond van de avond van 17 januari, de avond van de moord. Daarop was de auto te zien die als vluchtauto is bestempeld, een grijze Ford Tourneo Connect. Ook stond er een groepje mannen op de beelden die naar binnen gingen bij een snackbar in de buurt van waar Anass werd doodgeschoten.

Eén van die mannen had zichzelf herkend op de beelden en had zich eerder bij het politiebureau gemeld. Maar daar bleken de aanwezige agenten niet van een afspraak af te weten die de man zou hebben gemaakt met een agent. Later op de dag werd hij alsnog door een arrestatieteam opgehaald.

De politie zoekt nog steeds naar getuigen of naar mensen die de Ford hebben zien staan of zien rijden.