Toeristen en dagjesmensen brengen paasdrukte in de stad

Enorme drukte op De Wallen, lange rijen voor het Anne Frank Huis en het Van Gogh Museum en overvolle trams: het paasweekend brengt weer massa's toeristen naar de stad. Maar met speciale maatregelen probeert de gemeente die drukte in goede banen te leiden.

Allereerst wordt het mogelijk iets minder druk dan vorig jaar, want NBTC Marketing verwacht dat er 100.000 minder buitenlandse bezoekers naar Nederland komen. Volgens het bedrijf komt dat omdat Pasen erg vroeg valt dit jaar. Veel van die toeristen zullen wel nog steeds naar Amsterdam komen. Om die drukte te beteugelen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen.

Onbekende delen

Zo worden toeristen op Schiphol en het Centraal Station al opgevangen door speciale hosts van Amsterdam Marketing. Deze hosts gaan toeristen en dagjesmensen verleiden om 'onbekende' delen van de stad te ontdekken. Op die manier wil City Marketing de druk op de binnenstad verminderen. Via social media wordt ook de regio rondom de stad dit weekend extra gepromoot.

Op een van drukst bezochte locaties van de stad, De Wallen, lopen ook dit weekend hosts rond. Zij moeten de doorstroom in het gebied bevorderen en toeristen wijzen op ongewenst gedrag.

Meer trams

Om al die toeristen en dagjesmensen in de stad te vervoeren, rijdt het GVB op vrijdag met een uitgebreide dienstregeling. Trams 1, 2, 4, 5 en 9 rijden vaker en op het Centraal Station wordt extra servicepersoneel ingezet. Stewards op de Prins Hendrikkade, het Rokin en het Museumplein moeten de grote stroom aan touringcars in goede banen leiden. Mensen die toch met de auto naar de stad komen, worden met behulp van matrixborden naar de nog niet volle parkeergarages geleid.

Ook rondom de stad zal het dit weekend behoorlijk druk zijn. Zo is de Keukenhof net geopend, zijn de Paasraces op Zandvoort en gaan de pretparken weer open. Tot slot is dit weekend ook het begin van het festivalseizoen. Vanavond is de eerste avond van DGTL Festival op de NDSM-werf.