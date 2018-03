Jong Ajax heeft niets in te brengen tegen Jong PSV en verspeelt koppositie

Jong Ajax heeft dure punten verspeeld in de wedstrijd tegen Jong PSV. Het werd 0-3. Het tweede elftal van Amsterdam was op koers voor het kampioenschap in de Jupiler League, maar dat staat nu op losse schroeven.

Op de Toekomst hadden de Amsterdammers het nakijken. In de eerste helft gingen de teams nog gelijk op. Ajax was weinig dreigend, maar wel veel aan de bal. Maar Jong PSV scoorde 8 minuten voor de rust.. De Belg Matthias Verreth opende de score via de binnenkant van de paal.

In de tweede helft maakte de thuisploeg weinig indruk, terwijl Jong PSV grote kansen creëerde en vooral in de omschakeling gevaarlijk was. De uitslag op het scorebord had nog pijnlijker kunnen zijn, maar in het laatste kwartier scoorde PSV 'slechts' twee keer.

Fortuna Sittard verrassend aan kop

De koppositie in de Jupiler League is weggegeven aan Fortuna Sittard, die met één punt verschil de ranglijst aanvoert. Dat is verrassend, omdat NEC gezien werd als de gedoodverfde concurrent. Maar ook de Nijmegenaren hadden niet hun avond en verloren van met 3-1 van FC Eindhoven.

Voor de tweede keer op rij verliest Jong Ajax: in de vorige wedstrijd werd het 0-1 tegen Jong AZ. De ploeg van trainer Michael Reiziger levert in de eindfase van de competitie dure punten in ten gunste van (onder anderen) PSV. De jongelingen treden daarmee in de voetsporen van het eerste elftal.