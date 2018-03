Kool and The Gang deze zomer op Kwaku

De eerste naam voor het Kwaku Friday Concert is bekend. En het gaat niet om de minste act. Kool and the Gang komt speciaal voor een show naar Nelson Mandelapark.

De legendarische soul- en discoband komt op 21 juli naar Zuidoost voor een volledig optreden van twee uur tijdens het Kwaku Festival. Tijdens de show komen hits als 'Get Down On It', 'Too Hot', 'Fresh' en 'Ladies Night' voorbij. De organisatie verwacht dat het optreden binnen korte tijd uit zal verkopen.

Kaarten zijn nu te koop. Mensen die erheen willen moeten snel zijn. De super early bird, early bird en regular fase 1 tickets zijn al uitverkocht. Er zijn alleen nog de 'duurdere' regular fase 2 kaarten (19,95 euro).

Vorig jaar trad Earth Wind and Fire op. Ook dit optreden was binnen afzienbare tijd uitverkocht. Dit jaar zal er een aanpassing worden gedaan aan het terrein waardoor er iets minder kaarten verkrijgnbaar zijn. De kaarten zijn hier te koop.

Kool and the Gang bestaat al sinds 1964 en tourt nog steeds de wereld over. De grootste succesjaren had het collectief tussen 1969 en 1980. Hun eerste nummer 1 hit in Amerika was het overbekende 'Celebration'. Andere grote hits waren 'Jungle Boogie' en 'Cherish'.