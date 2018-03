Bestuurder aangehouden na 169 kilometer per uur op Cornelis Lelylaan

De politie heeft vrijdagavond een bestuurder opgepakt die behoorlijk hard reed. Met 169 kilometer per uur op de teller reed de automobilist bijna honderd kilometer harder dan toegestaan.

Tijdens een snelheidscontrole is de snelheidsduivel aangehouden. Niet alleen het rijbewijs is ingenomen, ook de auto is door het OM ingenomen.

Vanavond hielden wij kortstondig een snelheidscontrole op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam-West. Hierbij betrapten wij een bestuurder die 169 km/u reed waar maximaal 70 km/u is toegestaan. Met toestemming van @OM_Verkeer is naast het rijbewijs ook de auto in beslag genomen. pic.twitter.com/SKXiPZrzS4 — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) March 30, 2018