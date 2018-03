Dolblije postbode Brenny vindt verloren gewaande trouwring terug

Bewoners van De Pijp kunnen stoppen met zoeken naar de trouwring van postbode Brenny Walker. Hij is weer terecht.

Brenny raakte haar trouwring anderhalve week geleden kwijt. Ze wilde er alles aan doen om hem weer terug te krijgen, want het is een belangrijke herinnering aan haar overleden echtgenote. De postbode van de Ceintuurbaan vreesde dat ze de ring verloor tijdens haar werk. Misschien was hij met een kaart mee in een brievenbus verdwenen.

Ze verspreidde flyers met haar verhaal in de buurt en via een buurtbewoner belandde haar oproep ook op Twitter, waar die massaal gedeeld werd. Maar zoeken is niet meer nodig, laat Brenny aan AT5 weten. De ring lag gewoon thuis. Waarschijnlijk is hij tijdens het omkleden uit Brenny's werkkleding gevallen en toen uit het zicht geraakt.

'Gelukkig is hij thuis en niet ergens in een brievenbus', zegt Brenny die haar geluk niet op kan. 'Sorry voor alle moeite', verontschuldigt ze zich.