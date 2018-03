Partij voor de Dieren boos: 'GroenLinks verkoopt totale onzin'

De Partij voor de Dieren is toch behoorlijk boos over de keuze van GroenLinks om hen niet uit te nodigen aan de onderhandelingstafel voor een nieuw college.

De dierenpartij was een van de grote winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij ging van een naar drie zetels. Toch kiest GroenLinks ervoor om juist met D66, PvdA en SP een een coalitie te formeren. Dat zijn de enige drie partijen die op 21 maart zetels verloren. Het trio raakte gezamenlijk veertien van hun dertig zetels kwijt. Alle andere partijen wonnen of bleven gelijk.

Totale onzin. Gewoon een smoes om met het linkse pact door te kunnen. https://t.co/MKjdRxgy4u — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) March 30, 2018

In een eerste reactie liet Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren weten dat hij teleurgesteld was. Maar 'het beste raadslid van Nederland' is inmiddels ronduit boos. Dat blijkt uit een aantal berichten op Twitter die hij gisteravond schreef. 'Totale onzin. Gewoon een smoes om met het linkse pact door te kunnen', schrijft Van Lammeren over de motivatie van GroenLinks om niet met zijn partij in zee te gaan.

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink zei namelijk dat hij zich wel verwant voelt met de dierenpartij als het gaat om verduurzaming en dierenwelzijn, maar dat Van Lammeren op andere terreinen te veel verschilt. Bijvoorbeeld als het gaat om democratisering via burgerinitiatieven. 'Rutger en ik hebben samen voor lokaal stelsel gevochten, dat is afgebroken door SP en D66. En nu zouden wij niet democratisch zijn', werpt Van Lammeren tegen.

Vasthouden aan idealen

Hij haalt bijvoorbeeld het nieuwe bestuursstelsel aan waarin de stadsdeelcommissies hervormt werden van een minigemeenteraad tot een adviesorgaan waarin burgers zich konden laten horen. 'Wij deden niet mee met de commissies om Amsterdammers een kans te geven. GroenLinks, D66, SP en PvdA deden wel mee', twittert Van Lammeren. Door de deelname van traditionele partijen zitten er uiteindelijk geen enkele onafhankelijke burgers in de commissies.

Op Twitter krijgt Van Lammeren ook kritiek. Zo was hij de enige die al tijdens de verkenningsgesprekken breekpunten op tafel legde. 'Ja, gek hè? Om ook een dag na de verkiezingen vast te houden aan je idealen. Dat zouden meer partijen moeten doen', is daarop zijn antwoord. Ook vindt hij in tegenstelling tot Groot Wassink dat partijen die gewonnen eerder mogen besturen dan partijen die verloren hebben. 'Het geeft een trend in de samenleving weer.'