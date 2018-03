Ajacieden hebben geen probleem met eerbetoon in De Kuip

Flink wat oud-Ajacieden spelen op 27 mei vrijwillig een potje voetbal in De Kuip. Ze doen mee met de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt.

Onder anderen Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Frank de Boer, John Heitinga, Nigel de Jong en Edwin van der Sar zullen hun opwachting maken. Iedereen zei volmondig 'ja', vertelt Kuyt in De Telegraaf. Volgens de krant toont de afvaardiging Ajacieden 'het grote respect' voor Kuyt.

'De rivaliteit was vroeger groot, maar die heb je nodig om de sport zo mooi te maken. Als Wesley, Rafael, John en ik op het veld stonden, vlogen de vonken eraf. Ik zal nooit vergeten dat Feyenoord in De Kuip met 1-0 achter kwam, er iets moest gebeuren en ik Rafael letterlijk door de lucht schopte. Hij stond op en ik duwde hem naar de grond, waarna De Kuip in de fik stond. Maar na afloop liepen we omarmd het veld af. We hebben elkaar altijd nodig gehad. En daarom wil ik die gasten er ook bij hebben. Ik weet zeker dat het Legioen dat zal waarderen', aldus Kuyt.

Oud-Ajacied Luis Suarez wil ook komen, maar hoopt die dag de finale van de Champions League te spelen. Andere sterren die meedoen op 29 mei zijn bijvoorbeeld Steven Gerrard, Salomon Kalou, Thomas Buffel, Philip Cocu en Giovanni van Bronckhorst.