Experts: 'Stop met gedogen van geluidsoverlast Schiphol'

Dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet optreedt tegen de overschrijding van geluidslimieten rond Schiphol ondermijnt de rechtspositie van omwonenden. Dat stellen deskundigen op het gebied van toezicht en handhaving vanavond in EenVandaag.

In het televisieprogramma dringen ook verschillende partijen in de Tweede Kamer aan op actie. Dat zijn niet alleen linkse oppositiepartijen, maar ook regeringspartner D66. Zij vinden dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet ingrijpen.

Al drie jaar worden op verschillende plekken rond Schiphol de geluidsgrenzen overschreden, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport treedt niet op. Ze hebben vanuit Den Haag namelijk de instructie gekregen om 'anticiperend' te handhaven. Dat houdt in dat ze optreden op basis van wetgeving die nog niet is vastgelegd.

Burgers in de maling genomen

EenVandaag legde de situatie voor aan verschillende experts. 'Het ministerie noemt het anticiperend handhaven', zegt Annetje Ottow, hoogleraar Economisch Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in toezicht en handhaving. 'Maar het is natuurlijk anticiperend niet-handhaven. Want er wordt gewoon niet gehandhaafd. Niet op de oude normen én niet op basis van de nieuwe die nog niet gelden.'

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte moet de minister aan de slag. 'Ze moet dit gaan oplossen en zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen. Dat ze niet in de maling worden genomen. Ik verwacht dat ze dat nu sneller doet, want het afgelopen half jaar is er nog geen vooruitgang geweest.'