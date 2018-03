Zware politiebeveiliging rond uitvaart Reduan Bakkali

De uitvaart van de donderdag vermoorde Reduan Bakkali wordt zwaarbeveiligd door de politie. De hele dag houden twee politiehelikopters de stad in de gaten.

Ook bij begraafplaats Westgaarde zijn er veel zichtbare veiligheidsmaatregelen. Zo staan er in de omgeving politieauto's en is dit de locatie waarboven momenteel de politiehelikopters cirkelen.

Lees ook: Familie niet aanwezig bij dodengebed voor vermoorde Reduan Bakkali

Vanmiddag was er eerst een dodengebed in de Blauwe Moskee voor de 41-jarige Reduan Bakkali die donderdag werd doodgeschoten in zijn bedrijfspand op de NDSM-Werf. De familie van Bakkali kon daar niet bij aanwezig zijn, omdat dit te gevaarlijk is.

Lees ook: 'Familielid kroongetuige Nabil B. door politie weggehaald uit Den Haag'

Bakkali is de broer van Nabil Bakkali, de kroongetuige die zich vorige week meldde en verklaring aflegt tegen vermeende kopstukken uit de onderwereld. Vermoedelijk is hij vermoord om de verklaringen van zijn broer.

Een andere broer van de kroongetuige moest afgelopen week halsoverkop zijn woning in Den Haag verlaten uit veiligheidsoverwegingen.