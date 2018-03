Drie verdachten opgepakt voor liquidatie Reduan Bakkali

De politie heeft drie mannen aangehouden voor de schietpartij op de NDSM-werf in Noord, waarbij de broer van kroongetuige Nabil Bakkali werd doodgeschoten.

Dat bevestigt de politie aan AT5. Het gaat om de vermoedelijke schutter en twee handlangers. De eerste verdachte werd vrijdagavond opgepakt, de anderen twee werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden.

DNA

Van de vermoedelijke schutter werd DNA aangetroffen. Dat kwam overeen met een DNA-profiel in de databank. De verdachte, een 41-jarige man, bleek te verblijven in een woning in Hilversum. Hij is door een arrestatieteam opgepakt.

Vannacht is een tweede verdachte aangehouden op de A13 ter hoogte van Rijswijk, eveneens door een arrestatieteam. Het gaat om een 34-jarige man. Vanmorgen is ook een derde verdachte aangehouden op een locatie in het Westland. Dit betreft een 31- jarige man.

Automatische wapens

Deze twee handlangers worden verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het dodelijk schietincident. Tijdens het onderzoek zijn tot nu toe meerdere automatische- en handvuurwapens en 'andere relevante goederen' in beslag genomen.

De schietpartij vond donderdag rond 8.30 uur plaats. Het slachtoffer, Reduan Bakkali, was directeur van een bedrijf aan de Tt. Melissaweg. Hij werd daar doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant.

De aangehouden verdachten zijn allen ingesloten en zitten in volledige beperkingen.