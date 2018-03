Vissen in de vaargeul van het IJ: 'Die meneer gaan we gelijk meenemen'

Om het imago van de sportvisserij op peil te houden, controleert de Amsterdamse Hengelvereniging streng op overtredingen. Vandaag, de laatste dag dat vissers twee snoekbaarsen per persoon mogen meenemen, werd de vereniging bijgestaan door bijzonder opsporingsambtenaren. "We gaan die meneer gelijk meenemen."

De sportvissers op de sloep worden niet aangesproken omdat ze de regels voor het aantal snoekbaarzen hebben overtreden. 'Ik wil dat u mij direct volgt, want u ligt in de vaargeul', wijst boa Gijs op een andere overtreding.

Op dat deel van het IJ vissen is levensgevaarlijk, want zo riskeren vissers een aanvaring met een van de talloze gigantische schepen die dagelijks gebruikmaken van de vaarweg. "Je lag constant voorbij de groene boei', wijst Gijs de vissers op de grens.

'Boot binnenstebuiten keren'

Vanaf 1 april is het vanwege de start van de paringtijd verboden om gevangen snoekbaarzen mee te nemen. 'Het valt niet tegen', bromt een chagrijnige visser over zijn vangst van vandaag. Hij bevestigt dat hij alle gevangen vissen netjes terugzet. 'Je mag de hele boot binnenstebuiten halen', zegt hij om zijn opmerking kracht bij te zetten.

De vissers die hun hengel in een vaargeul hadden uitgeworpen krijgen een bekeuring van 140 euro. Beetje kinderachtig? Nee, vindt bijzonder opsporingsambtenaar Jan. 'Het probleem is de veiligheid, als ze in de vaargeul liggen. En daarnaast is het zo dat de havenpolitie heeft aangegeven dat we daar tegen willen optreden.'