Politie: Beelden moordenaar van Reduan Bakkali niet gepubliceerd vanwege DNA

Een van de redenen om geen bewakingsbeelden van de man die Reduan Bakkali donderdag doodschoot vrij te geven, was dat de politie DNA had gevonden van de vermoedelijke schutter.

'Het DNA-materiaal hebben we direct naar het NFI gestuurd om te kijken, kunnen jullie daar zo snel mogelijk uitsluitsel voor ons over geven?', vertelt politiewoordvoerder Jean Fransman. 'Toen we dat hadden zijn we direct die man gaan zoeken die uit die databank kwam en die hebben we gisteravond al gevonden. Vandaar dat we die beelden ook nog niet naar buiten hebben gebracht.'

Nog niet rond

Fransman denkt dat de zaak nog niet rond is. 'We doen nog hartstikke hard onderzoek op dit moment en nee, ik denk niet dat we hiermee rond zijn. Wat wel mooi is, is dat we de vermoedelijke schutter van het incident afgelopen donderdag hebben weten op te pakken. Maar we doen natuurlijk nog onderzoek, dat is nog niet gestopt.'

Bij de vermoedelijke handlangers zijn vuurwapens gevonden. 'Daar zijn we nu onderzoek op aan het doen, of deze bij deze schietpartij betrokken zijn of mogelijk ook bij andere schietpartijen', vertelt Fransman. Ook zijn er 'goederen' gevonden, waarvan de politie vermoedt dat die te maken hadden met de schietpartij in Noord.

Sollicitant

Het slachtoffer was directeur van een bedrijf aan de Tt. Melissaweg. Hij werd daar doodgeschoten door iemand die zich voordeed als sollicitant. Bakkali is hoogstwaarschijnlijk vermoord omdat hij de broer is van een belangrijke kroongetuige. Die heeft verklaringen afgelegd over twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere onderwereldmoorden.

De drie aangehouden mannen zitten nog vast.