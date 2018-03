Bewoners Prins Hendrikkade balen van proef met taxistandplaats

Bewoners van de Prins Hendrikkade zijn niet te spreken over een pilot met een taxistandplaats.

Vanaf komende maandag moeten er drie maanden lang tijdens de uitgaansnachten taxi's voor het Barbizon-hotel staan. 'De touringcars hier zouden verdwijnen naar achter het station, maar als er taxi's voor in de plaats komen, dan zijn we van de regen in de drup geraakt lijkt me', zegt bewoner Bettie Aaftink.

Drukker

De bewoners vrezen namelijk voor extra drukte en lawaai. 'Het is een mooie stad. Het is een leuke en drukke stad ook. Maar het wordt ook steeds drukker', vertelt Martijn Breed, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een complex in de straat. 'Als je alle overlast gaat centraliseren voor onze deur, dan hebben wij denk ik ook het recht om te klagen.'

Volgens een woordvoerder van de gemeente rijden taxi's nu vaak rondjes rijden rond de Nieuwmarktbuurt om klanten te zoeken. 'Deze onnodige verkeersbewegingen zorgen voor veel overlast voor omwonenden.' Dat rondrijden is door paaltjes straks onmogelijk, maar om het taxiverkeer 'in goede banen te leiden', zijn er wel 'dynamische standplaatsen' nodig, zoals op de Prins Hendrikkade.

Stop and go

De 'dynamische taxistandplaatsen' komen ook op de Nieuwmarkt, de laad- en losplaats op het Rokin, en de Dam. Na drie maanden worden de standplaatsen weer opgeheven en is er een 'stop and go-principe', 'waarbij taxi’s over de gehele route passagiers mogen laten in- of uitstappen, mits dit verkeersveilig gebeurt'.

De bewoners zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de pilot en dat ze nooit een uitnodiging van de gemeente hebben gehad voor een gesprek. Dat is volgens de woordvoerder echter niet waar.