Tesla tolt over kletsnatte A9 bij Ouderkerk aan de Amstel

De inzittenden van een Tesla zijn vanavond door het oog van de naald gekropen. Toen de auto ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel over het kletsnatte asfalt van de A9 reed, verloor de bestuurder de macht over zijn voertuig, begon de auto te tollen en eindigde achterstevoren tegen de vangrail.

'Zeer gevaarlijk gevalletje door aquaplaning', schrijft Team Hoofdwegen van de politie bij een getwitterde video van het incident. Bij aquaplaning is de hoeveelheid water in het profiel van de banden te groot om te worden weggeperst en ontstaat er voor en onder de banden een laagje water dat de auto stuurloos maakt.

Aquaplaning vormt vanzelfsprekend alleen een risico op natte weggedeeltes, maar vaak spelen ook snelheid en gebrek aan profiel in de banden een rol. Of die factoren hier een rol hebben gespeeld, is niet bekend.