Buren over liquidatieverdachte: 'Een ongelooflijk aardige man'

De Hilversumse buren van Shurandy S., die verdacht wordt van de liquidatie van Reduan Bakkali, zijn geschokt over zijn aanhouding.

Dat meldt de Gooi en Eemlander. De buurtbewoners beschrijven S. tegenover de krant als een 'ongelooflijk aardige man'. 'Hij liep ’s morgens altijd met zijn hondje hier voorbij. Of hij fietste langs. Zei dan vriendelijk 'goedemorgen' tegen mij. Nooit iets geks aan hem gemerkt.'

Lees ook: Drie verdachten opgepakt voor liquidatie Reduan Bakkali

De buren waren gisteravond getuige van een politie-inval in hun straat. Daarbij werd onder meer een arrestatieteam ingezet, er zouden zo'n 25 agenten in de straat hebben gestaan. 'Ze wilden niet zeggen wat ze kwamen doen. Maar dat zouden we de volgende dag wel in de krant lezen, zie een agent.'

De deur van het huis van Shurandy S. is tijdens de inval door de politie geforceerd. Een overbuurman, die een reservesleutel van het huis had, heeft inmiddels een grote houten plank tegen de onderkant van de voordeur aangetimmerd.

Lees ook: Politie: Beelden moordenaar van Reduan Bakkali niet gepubliceerd vanwege DNA

S. zou zich donderdagochtend als sollicitant hebben voorgedaan voordat hij Reduan Bakkali in zijn bedrijf op de NDSM-werf in Noord doodschoot. Bakkali is hoogstwaarschijnlijk vermoord omdat hij de broer is van een belangrijke kroongetuige.

Naast S. zijn er ook twee vermoedelijke handlangers opgepakt.