'Steeds meer' grote alexanderparkieten in de stad: versuft exemplaar op straat gevonden

Van een exotische vogel meer of minder kijken we in de stad niet meer op. Toch mag je er niet klakkeloos vanuit gaan dat iedere felgroene gevleugelde een halsbandparkiet is, want de al net zo groene grote alexanderparkiet is bezig aan een opmars.

'Net als de inmiddels goed bekende halsbandparkiet, zie je ook steeks meer alexanderparkieten in de stad', schrijft de Dierenambulance Amsterdam op Facebook. Hoeveel er tegenwoordig rondvliegen is niet bekend, maar vijf jaar geleden schatte Frank van Groen het aantal in Amsterdam op 50 à 100 exemplaren.

Lees ook: Alexanderparkiet 'is meest Amsterdamse vogel van allemaal'

Hoewel ze op de aanverwante halsbandparkiet lijken, zijn ze groter en maken ze meer lawaai. Dat geldt overigens niet voor een jonge alexanderparkiet die vorige week 'versuft op straat werd gevonden'. 'Misschien ergens tegenaan gevlogen tijdens het leren vliegen', speculeert de dierenambulance. De vogel is naar Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht gebracht, 'om even bij te komen van wat hem is overkomen'.

Wie geen versufte, maar een vliegende alexanderparkiet wil zien, lijkt de meeste kans te hebben in het centrum van de stad. Volgens de website waarneming.nl werden er tussen april 2016 en maart 2017 in dat stadsdeel 40 gezien, het afgelopen jaar was dat aantal al opgelopen tot 270.