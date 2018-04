Chaos bij feest Daily Paper x Smib in West

Het is afgelopen nacht uit de hand gelopen bij een feest van kledingmerk Daily Paper bij Het Sieraad in De Baarsjes. De organisatie besloot het feest al snel af te blazen.

Op Facebook schrijft de organisatie van Daily Paper x Smib dat het feest niet doorgaat vanwege 'veiligheidsoverwegingen'. Volgens getuigen was er sprake van 'chaos en verdrukking'. Op een filmpje dat AT5 kreeg toegestuurd is te zien hoe een dranghek over de menigte wordt gedragen. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Daily Paper laat weten dat er contact wordt opgenomen met mensen die een ticket voor het feest hadden. Het evenement was volledig uitverkocht.

Het feest was georganiseerd om de samenwerking tussen Amsterdams kledingmerk Daily Paper en collectief Smib uit de Bijlmer te vieren. De samenwerking bestaat uit een gezamenlijke kledinglijn.