Gedenksteen Armeense genocide in centrum

In de binnenstad komt een gedenksteen voor de Armeense genocide. De steen komt naast de Armeens-Apostolische kerk aan de Krom Boomssloot. De steen wordt op 21 april onthuld.

Volgens initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Sint Grigor Narekatsi, Vahan Avakian, is de steen een langgekoesterde wens. Zo schrijft Het Parool. 'Er is vrijwel geen Armeense familie zonder slachtoffers van de genocide. Maar een graf bezoeken kan niet: de slachtoffers zijn in massagraven verdwenen. Het monument geeft een kans hen te herdenken', zegt de initiatiefnemer. In 1915 vonden tussen de miljoen en 1,5 miljoen Armeniërs de dood.

Lokale kunstenaar

De stichting stelde een gedenkteken voor de volkerenmoord als een van hun hoofddoelen. De goedkeuring van de gemeente kwam in mei vorig jaar. Vervolgens werd er binnen een maand de benodigde 13.000 euro opgehaald via crowdfunding. Het monument werd gemaakt door een lokale kunstenaar in Armenië.

Op de steen is een kruis afgebeeld. Om het kruis heen zijn versieringen gemaakt en er staat een Armeens en een Nederlands onderschrift op de steen. Eind deze week moet de steen in Amsterdam aankomen. De onthulling op 21 april komt drie dagen voor de officiële herdenking van de genocide.

Denk niet uitgenodigd

De steen is volgens Avakian ook belangrijk voor de erkenning van de genocide. Onlangs werd de genocide officeel erkend door de Tweede Kamer. Dit stuitte op verzet van Denk-partijleider Tunahan Kuzu. Hij noemde de erkenning 'niet acceptabel'. De fractievoorzitter van Denk is niet uitgenodigd bij de onthulling van de steen, om eventuele provocaties te voorkomen. 'We willen geen slapende honden wakker maken', zegt Avakian hierover.