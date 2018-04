'Younes in vergevorderde gesprekken met Wolfsburg'

Amin Younes keert terug naar de Bundesliga. De Ajacied zou al vergevorderde gesprekken hebben met Vfl Wolfsburg.

Dat schrijft het Duitse Sport1. Volgens de site zou de deal met Younes de komende week rond moeten komen. Hij zou een contract van vier jaar gaan tekenen bij de club.

Younes' contract bij Ajax loopt af en is door trainer Ten Hag teruggezet naar Jong Ajax. In januari was de 24-jarige Ajacied al bijna rond met het Italiaanse Napoli, maar die deal ketste op het laatst af.