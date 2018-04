Wederopstanding Ajax in Groningen: volle winst na late treffer Huntelaar

Het leek lange tijd helemaal nergens op wat Ajax liet zien in en tegen Groningen. Het stond lang op achterstand, oogde futloos en kwam ook nog met een man minder te staan. Maar er werd alsnog gewonnen in de Euroborg.

De Groningers zetten Ajax van minuut 1 al meteen onder druk. Juninho Bacuna en Tom van Weert doken in de eerste tien meteen gevaarlijk op voor het doel van André Onana. De derde kans van de FC was wel raak, Tom van Weert rondde een knappe counter overtuigend af voor de dik verdiende voorsprong.

Echt wakker schrokken de Ajacieden niet, het zag FC Groningen zelfs bijna de voorsprong verdubbelen. Na ontzettend knullig balverlies van Lasse Schöne moest aanvoerder Joël Veltman ingrijpen maar bij zijn sliding raakte hij de bal met zijn arm.

Kluivert kan koppen

Scheidsrechter Kevin Blom was onverbiddelijk: penalty. Keeper Onana greep de gelegenheid aan om zich als enige aan de misère te onttrekken en stopte knap de inzet van Minoun Mahi. De Kameroener was ook in het vervolg van het eerste bedrijf de reden dat Ajax nog hoop mocht houden op iets anders dan een nederlaag.

Waar trainer Erik ten Hag in voorgaande wedstrijden na rust erin slaagde zijn ploeg aan de praat te krijgen, bleef het allemaal futloos van Amsterdamse kant. De wedstrijd modderde aan tot oogappel Justin Kluivert plotseling leek te kunnen koppen.

De jongeling, inmiddels door heel Europa op handen gedragen als zijnde supertalent, knikte een mooie voorzet van Hakim Ziyech knap binnen en Ajax kwam plotseling op gang. Kans op kans volgde maar in de afwerking bleven de Ajacieden grossieren in slordigheden.

Goudhaantje Huntelaar

Joël Veltman leek met zijn tweede gele kaart en dus rood kort voor tijd alsnog de rol van de zondebok op zich te nemen. Een Gronings slotoffensief leek aanstaande maar de Noordelingen hadden buiten Klaas-Jan Huntelaar om gerekend.

De aanvaller speelde een ongelukkige wedstrijd maar loste in de 89e minuut dan eindelijk zijn eerste schot. En dat was meteen raak: 1-2 en Ajax, niet voor niets de Godenzonen genoemd, vertrok als een dief in de nacht met de overwinning op zak.