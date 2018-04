De Ligt bewust van aandacht: 'Moet laten zien dat ik er mee om kan gaan'

Ajax kan veel beter, meent Matthijs de Ligt, 'Maar het is toch wel lekker dat we dan alsnog winnen', zei de verdediger. Ajax won de lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen ondanks slecht spel in de laatste minuut door een goal van Klaas-Jan Huntelaar.

De Groningers en ook wel de Ajacieden waren er naderhand over eens, Ajax heeft de overwinning gestolen. 'Daar moet ik ze gelijk in geven', aldus De Ligt. Maar dat het niet best was, moest De Ligt ook erkennen. 'We weten wat we kunnen en dit kan echt niet. Ik ben er niet van geschrokken maar als we zulke wedstrijden dan alsnog winnen, is dat wel extra lekker.'

De Ligt zegt wel te merken dat hij door zijn goede spel steeds meer in de spotlights komt te staan. 'Het is een geweldige tijd maar soms ook moeilijk. Er wordt veel geroepen en geschreven. Je krijgt het mee maar op een gegeven moment krijg je er genoeg van. Positiviteit is leuk maar het moet niet doorslaan. Ik heb wel eens gezien dat sommigen er onder gaan, ik moet laten zien dat ik er goed mee kan omgaan.'