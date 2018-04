Van de Beek hoopt op vergiffenis fans: 'Overwinning voor hen toch ook lekker?'

Heel Groningen was tegen Ajax vandaag en vond ook dat er gewonnen had moeten worden. Maar dat gebeurde niet, een duidelijk minder Ajax boekte een gestolen overwinning: 'En dat voelt eigenlijk ook wel lekker, met tien man in de laatste minuut', zegt Donny van de Beek.

'Het was een slechte wedstrijd, we hebben hem gestolen', besefte Van de Beek. Wij speelden niet goed, niet fris. Nu komen we er mee weg maar volgende week misschien niet. Zij waren veel scherper en dan krijg je het tegen iedereen moeilijk.'

'Iedereen wil altijd winnen van Ajax, daar moet je mee omgaan. Uiteindelijk ligt het ook aan ons zelf, we gingen er niet vol op', aldus Van de Beek die de kritiek vanuit het Ajax-vak niet mee kreeg. 'Niet gehoord maar wel terecht. Als we niet goed spelen mag er kritiek zijn. Maar we hebben wel gewonnen, dat moet voor hen ook lekker zijn.'