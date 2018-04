Duitse paasvuren zorgen voor stank in de stad

De paasvuren in Duitsland veroorzaken tot in Amsterdam een sterke brandlucht, ook de luchtkwaliteit in het westen van het land is op een aantal plekken slecht.

In totaal kwamen er zo'n 200 klachten binnen over stank in het westelijk deel van het land terwijl er nauwelijks incidenten te melden waren. De brandlucht komt vooral uit Duitsland waar de paasvuren, evenals in enkele plaatsen in Groningen en Drenthe, zaterdag al werden ontstoken.

Heiig en een vieze brandlucht, in Amsterdam. Leuk die paasvuren. pic.twitter.com/ddR3XOp9H6 — Niek Froma (@niekfroma) April 1, 2018

De kans is groot dat de stank vanavond nog aan zal houden. Vanavond en morgen staan er ook nog paasvuren gepland in het oosten die voor een brandlucht kunnen zorgen. Tenzij het gaat regenen, dan verdwijnt de brandlucht sneller.

Het RIVM adviseert in het algemeen aan iedereen om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.