Noord centraal in docu 'Van Wie is het IJ?': 'Voor wie wordt er gebouwd?'

Wie er wel eens komt, kan er over meepraten: Noord verandert in razend tempo. 'We hebben de stad langzaamaan naar ons toe zien komen', zegt documentairemaker Remy Vlek, die er twintig jaar geleden naartoe verhuisde. In zijn documentaire 'Van Wie is het IJ?' stelt hij de vraag of er nog wel gebouwd wordt voor de oorspronkelijke bewoners van het stadsdeel. 'Of alleen voor mensen met een grote portemonnee?'

'Toen was het heel stil en rustig', herinnert Vlek zich de sfeer van eind jaren negentig. 'En eigenlijk ook saai.' In de jaren daarna verrees het ene na het andere gebouw aan de noordoever van het IJ. 'Met natuurlijk als hoogtepunt fillmmuseum EYE in 2012.'

Ook achter EYE en de A'DAM-toren is de afgelopen decennia volop gebouwd. Met de komst van talloze appartementencomplexen, veranderde de bevolkingssamenstelling in Noord flink. Ondertussen zijn er steeds meer noorderlingen die zich afvragen of het Noord van nu nog wel hún Noord is.

'Je kunt zien dat oude Noorderlingen zich soms zorgen maken over al dat rijke gedoe aan het IJ', vertelt Vlek. 'Daar gaat deze film vooral over, dat grote probleem 'van wie is de stad?' Voor wie wordt er dan gebouwd? Allemaal voor ons, voor iedereen, of alleen voor mensen met een grote portemonnee, zoals bij de Pontsteiger?'

'Mooi perspectief'

In z'n docu laat Vlek zien dat de ontwikkeling van het stadsdeel ook voor de oorspronkelijke bewoners veel heeft opgeleverd. Zo zijn er ook voor hen bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden gekomen om aan de oevers van het IJ te recreëren.

'Hier in Noord waren natuurlijk allemaal fabrieks- en industrieterreinen die ontoegankelijk waren, en toegankelijk zijn gemaakt. Dat is natuurlijk een mooi perspectief, dat je op veel plekken van het IJ kunt genieten. En het is een van de meest ruimtelijke gebieden van Amsterdam.'

Volkswijken

Verkrampt vasthouden aan het verleden heeft geen zin, stelt de documentairemaker. 'Er zijn gewoon volkswijken die gaan veranderen, en de opgave is om met die diversiteit, met oude en nieuwe Amsterdammers, om met elkaar het leven een beetje prettig te maken.'

Wat Vlek betreft is de stad 'van ons'. 'Maar we moeten ons er voortdurend mee bemoeien, en lastig wezen. Daar zijn Amsterdammers goed in.'

De documentaire Van Wie is Het IJ? gaat volgende week woensdag in première. Bekijk hieronder alvast de trailer.