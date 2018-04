Strengere regels voor gidsen op de Wallen: geen foto's en niet meer stilstaan

Gidsen die groepen van vijf of meer toeristen willen rondleiden over de Wallen, hebben daarvoor sinds dit weekend een ontheffing nodig. De gemeente hoopt met die eis de overlast in het gebied terug te dringen.

Ze houden de stoep bezet, blokkeren winkels en zouden zelfs de omzet van de sekswerkers derven: de dagelijks georganiseerde rondleidingen langs bordelen, peeskamers en sexshops leiden tot veel overlast. En omdat het er steeds meer worden - op de drukste momenten 27 per uur - komt de gemeente met nieuwe regels.

Een van die regels is de verplichte ontheffing voor groepen. Wil je als bedrijf of zelfstandige groepen van vijf personen of meer rondleiden, heb je de ontheffing nodig. Die kost 111,40 euro en is ongeacht het moment van aanvraag geldig tot 1 januari 2020.

Maar ook voor gidsen die van de gemeente een ontheffing hebben gekregen, gelden strenge eisen. Zo is het verboden om groepen van twintig mensen of meer mee op sleeptouw te nemen, mogen ze geen halt houden voor winkels of andere plekken waar het doorgaans erg druk is en moeten ze om 23.00 uur verplicht eind aan de tour breien.

Respect

Gidsen moeten hun gevolg van te voren duidelijk maken dat ze respect moeten tonen voor bewoners, ondernemers en sekswerkers. Foto's maken van prostituees is uit den boze, maar de gidsen moeten er ook voor zorgen dat de toeristen tijdens hun praatje met de rug naar de peeskamers staan.

De gemeente heeft aangekondigd extra handhavers in te zetten om te controleren of de gidsen zich aan de regels houden. Als ze dat niet doen, volgt een boete. Voor zelfstandige gidsen bedraagt die 190 euro, voor bedrijven 950 euro. Wie een ontheffing heeft en drie keer de fout ingaat, raakt de ontheffing kwijt.

Mogelijk introduceert de gemeente op termijn regels om de overlast terug te dringen. Zo wordt momenteel onderzocht of het fiscaal juridisch mogelijk is om deelnemers aan de rondleiding belasting te laten betalen.