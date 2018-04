Schutter opent vuur op café in De Pijp: twee gewonden

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Bij een schietpartij op de hoek van de Van Ostadestraat en de Ruysdaelkade in De Pijp zijn vannacht twee mannen gewond geraakt.

De schietpartij vond rond 00.30 uur vannacht plaats. De twee slachtoffers zaten in Café Zuid. Dat café werd vanaf straat beschoten door een man die zo'n tien kogels afvuurde.

Op een video van een buurtbewoner is te zien dat een van de twee beschoten mannen na de schietpartij bij een politieauto op de Ceintuurbaan op straat zit. Hij is bij kennis en wordt op een brancard een ambulance in gereden.

Beide slachtoffers zijn door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in de stad. De politie heeft de omgeving van het café afgezet en doet verder onderzoek.

De dader is volgens de politie vermoedelijk op een scooter gevlucht.

Van Ostadestraat (de Pijp) schietpartij. Twee gewonden, meerdere schoten gelost. Plaats delict afgezet en recherche is onderzoek gestart. Meer info volgt later. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 1 april 2018