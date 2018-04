Meerdere schoten gelost op pand in Geuzenveld

Een nog onbekende schutter heeft vannacht rond 5.15 uur meerdere keren geschoten op een pand aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld.

Buurtbewoners spreken van drie of vier knallen. Niemand raakte gewond. Het pand is volgens buurtbewoners een café. Op het moment van de schietpartij was er voor zover bekend niemand binnen.

Het is de tweede keer in een nacht dat er op een café geschoten is. Rond 00.30 uur werd in De Pijp Café Zuid onder vuur genomen. Twee mannen die op dat moment binnen waren raakten daarbij gewond.

De politie heeft de Ruys de Beerenbrouckstraat na de schietpartij afgezet om onderzoek te doen. De schutter is nog voortvluchtig.

#Schoten #gelost op Cafe in Ruys de Beerenbrouckstraat #Amsterdam Geuzenveld. Buurtbewoners werden vannacht omstreeks 05:15 uur opgeschrikt van drie a vier knallen. Zij zagen 1 a 2 motoren wegrijden. Kogelgaten in ramen en pui. Politie doet onderzoek. @Politie_Adam pic.twitter.com/dB4oSzALSm — Martin Damen (@martindamen58) April 2, 2018